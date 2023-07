Redação de aluno da Escola Estadual Sepé Tiarajú é premiada e publicada em livro da Ajuris

I Prêmio AJURIS de redação nas escolas onde está a justiça em sua vida?

Por: Giovana Maciel

ANTONI ORTOLAN, aluno da Escola Estadual de Ensino Médio Sepé Tiaraju (2022) de Tenente Portela/ RS, teve sua produção textual, “Justiça no dia a dia”, publicada na revista da AJURIS (Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul). No dia 30 de junho de 2023 a Escola viveu um dos vos para a educação, quando do evento de lançamento do livro contendo as redações premiadas e da sessão de autógrafos que aconteceu no Auditório Escola da Magistratura da AJURIS.

Em tempos contemporâneos, mediatizados pela complexa realidade cotidiana em que vivemos, em especial no campo da educação, ainda assim, fomos premiados com o sucesso e o desempenho do nosso aluno, queremos aqui, mais uma vez parabenizá-lo pela sua conquista. Antoni, és um orgulho para nossa escola e para nosso município, que você possa viver muitos momentos semelhantes a esse, que sua vida acadêmica e suas escolhas lhe possibilitem novas vivências e realizações.

Desejamos que seu exemplo sirva de inspiração para todos aqueles jovens estudantes, que em igualdade de condições, possam acreditar que é possível atingir feitos importantes, capaz de ampliar as oportunidades para um futuro ainda mais admirável.

Nosso reconhecimento também se estende à professora Viviane Debortolli, que orientou a escrita e embalou o sonho dos alunos que participaram deste concurso de redação, assim como aos demais professores e funcionários do educandário, pois, a cada um cabe a participação na educação integral daqueles que convivem conosco no espaço escolar. Agradecemos e parabenizamos também a família, alicerce fundamental para que o ser humano consiga atingir os índices ideais de desenvolvimento e formação educacional.

Enfim, parafraseando Paulo Freire, continuamos idealizando a escola dos sonhos, cujo cenário de aprendizado é ideal para a formação de cidadãos livres numa sociedade justa. “Escola é sobretudo gente”. Para Paulo Freire: é o lugar de cuidar do presente e do futuro, lugar de aprendizado e liberdade, lugar de plenitude e felicidade.

Neste sentido, ainda há muito trabalho a ser feito até que nos aproximamos da escola que sonhamos. Apoiamo-nos nos ensinamentos de Paulo Freire, no ímpeto mobilizador das ideias e dos sonhos com um mundo mais justo e sigamos trabalhando para que a escola que sonhamos seja o berço da nova história, para que mais ANTONIS possam ser homenageados…