PT comemora 37 anos de fundação em Portela e 43 anos de fundação nacional

Na noite do sábado, 4, no CTG Sentinela da Fronteira, o Partido dos Trabalhadores (PT) de Tenente Portela realizou um jantar dançante alusivo aos 37 anos de fundação do PT em Tenente Portela, 43 anos de fundação do PT em nível nacional e a vitória do presidente Luis Inácio Lula da Silva. O encontro reuniu aproximadamente 350 pessoas e contou com a presença de filiados, simpatizantes, lideranças do PT local e regional, outras agremiações partidárias e um grupo de universitários indígenas.

Conforme o presidente do PT portelense, Paulo Goellner, muitas resoluções foram tomadas e o partido sugeriu nomes para compor a chapa majoritária para as próximas eleições municipais. Também foram filiados 12 novos companheiros e anunciadas emendas parlamentares. A suplente do senador Paulo Paim, Cleonice Back, anunciou uma emenda do senador de R$ 150 mil para o Hospital Santo Antônio, e uma emenda da deputada federal Maria do Rosário, também de R$ 150 mil, para atender uma demanda do Conselho Tutelar.

O vereador do PT portelense, Eduardo Ferrari, anunciou a emenda parlamentar do deputado federal Dionilso Marcon no valor de R$ 200 mil para a área da saúde do município.

Lauro Brun, ex-vereador pelo PT, reafirmou que o diretório municipal do partido definiu que nas eleições de 2024 terá candidatura própria, lançando seu nome, o de Gelson Ferrari e o de Claudenir Scherer para compor a chapa. “Estamos iniciando um processo de fortalecimento do PT, voltando às origens, que foi sempre ligado aos movimentos sindicais e sociais, e preocupado em resolver os problemas da população. Pretendemos debater com outras agremiações políticas, como já estamos fazendo com o Grupo Reação Democrática, grupo composto por pessoas de vários partidos e de segmentos sociais, que já auxiliou na vitória do Lula em Tenente Portela”, concluiu.

O Diretório Municipal do PT portelense agradece o comparecimento de todos no evento, parabeniza o partido pelos 43 anos de histórias de lutas e conquistas e convida a todos os interessados a participarem das discussões que serão desenvolvidas para fortalecer a democracia.