Projeto “Lousas Digitais” pode ser implantado na Rede Municipal de Ensino

Rosemar Sala e Gicelda Berghetti Denes, secretária municipal de Educação, estiveram em Três Passos para analisar o projeto “Lousas Digitais nas Escolas Municipais”, que está sendo implantado naquele município.

A ideia é viabilizar projeto semelhante nas escolas da Rede Municipal de Ensino.

Na manhã de terça-feira, 26, o prefeito a secretária estiveram na Escola Ildo Meneghetti e foram recebidos pela diretora, Raquel Zanata Alves, pela coordenadora, Cláudia Janner, e pelo responsável pela implantação do projeto, Maico Ricardo Schilling.

Em Três Passos foram instalados 38 kits, que são compostos pela lousa digital, projetor, microcomputador e o sistema de sonorização. Todas as escolas da rede municipal foram contempladas. Além dos equipamentos, o projeto contempla a capacitação dos professores e a inclusão da nova ferramenta no currículo escolar. A utilização do sistema será gradual e se tornará um avanço importante na retomada das aulas presenciais.

Na Capital da Região Celeiro, o plano foi idealizado pela gestão anterior e está sendo efetivado pela atual.

Sala e Gicelda acompanharam uma aula demonstrativa e verificaram na prática a funcionalidade e os recursos tecnológicos oferecidos pelas lousas. Ambos demonstraram entusiasmo e entendem que a modernização das atividades escolares é necessária, sempre é claro, envolvendo os professores e alunos na construção de todo projeto. O próximo passo é formatar a ideia de acordo com a realidade de Tenente Portela, estabelecendo os valores necessários para o investimento. A implementação desta iniciativa é uma das metas da gestão e está inserida no programa “Portela Digital” que contempla várias ações na área tecnológica.

Também estiveram na visitação o secretário de Administração, Planejamento e Comunicação Social, Paulo Farias, e o vereador Luciano Berta.