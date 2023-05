Programa Mais Médicos tem 12 vagas para a Região Celeiro e uma delas é para Tenente Portela

As inscrições para o Programa Mais Médicos estão abertas desde sexta-feira, 26, com prioridade para profissionais brasileiros formados no país.

O Ministério da Saúde divulgou edital com 5.970 vagas distribuídas em 1.994 municípios de

todas as regiões do Brasil. Dessas vagas, 541 estão destinadas ao Rio Grande do Sul, para 209 municípios do estado. Para a região Celeiro são 12 vagas neste edital, contemplando sete municípios: Santo Augusto (3 vagas), Crissiumal, Redentora e Três Passos (2 vagas cada), Bom Progresso, São Martinho e Tenente Portela (1 vaga cada). As inscrições seguem abertas até 31 de maio e a previsão é que os profissionais comecem a atuar nos municípios no fim de junho.

Para 2023, estão previstos investimentos superiores a R$ 700 milhões na retomada do Mais Médicos. Atualmente, mais de 8 mil profissionais atuam no Mais Médicos e o edital aberto agora é para recompor vagas ociosas dos últimos quatro anos. A expectativa do Governo

Federal é chegar até o fim do ano com 28 mil profissionais do Mais Médicos atendendo em todo o país, principalmente nas áreas de extrema pobreza.

Fonte: Rádio Alto Uruguai