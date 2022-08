PROERD REALIZA A FORMATURA DE 119 ESTUDANTES PORTELENSES

Na noite de segunda-feira, 8, o Programa Educacional de Resistências às Drogas e a Violência (PROERD) formou mais 119 estudantes de Tenente Portela. A solenidade aconteceu no CTG Sentinela da Fronteira e fez parte da programação dos 67 anos do Município.

O programa preventivo é uma ação conjunta entre as escolas, a Brigada Militar e as famílias, com o objetivo de manter as crianças e jovens longe das drogas e da violência. A formatura ocorreu após dois meses de encontros semanais com os alunos que frequentam o quinto ano das escolas Tenente Portela, Ayrton Senna, Marcílio Dias, Arcelino Soares Bueno, Santo Antônio e General Osório.

O prefeito, Rosemar Sala, e o vice, Leônidas Balestrin, prestigiaram o evento. Também estiveram as secretárias de Políticas Estruturantes e Zeladoria, Salete Sala; de Educação, Cultura e Desporto, Gicelda Berghti Denes; de Saúde e Saneamento, Magna Sinhori. As atividades do PROERD em Tenente Portela tiveram como instrutor o soldado Finco.

O comandante do 7º BPM, Tenente Coronel Diego Gonzalez Munari, parabenizou todos os alunos formados, bem como o “belíssimo trabalho desenvolvido pelo policial militar e agradeceu o poder público e a comunidade em geral por acreditar no trabalho desenvolvido pela Brigada Militar”.