Primeiro dia de inverno foi marcado por chuva no Rio Grande do Sul

O inverno astronômico teve início na quarta-feira, 21, no Hemisfério Sul às 11h58 com o solstício e vai até o dia 23 de setembro. Um período diferente do denominado inverno meteorológico, que tem data fixa, de 1º de junho a 31 de agosto.

O primeiro dia da nova estação será marcado no Rio Grande do Sul pelo retorno da chuva à maioria das áreas do estado. Nesta terça, a chuva já atingiu pontos do Centro, Oeste e o Sul gaúcho e com volumes muito baixos, como era previsto.

A instabilidade mais generalizada e com volumes mais altos, entretanto, é prevista para esta quarta-feira e as primeiras horas da quinta, justamente no começo do inverno astronômico. A instabilidade será consequência de um centro de baixa pressão pouco profundo que se afastará para o mar na quinta-feira, quando o tempo melhora em quase todo o estado.

Já chove no começo do dia nesta quarta-feira em algumas regiões, como do Centro para o Oeste do estado, e em parte do território gaúcho o dia tem até sol e nuvens antes da chegada da chuva. As precipitações atingem todas as regiões até o fim do dia e chegam em diversas localidades apenas da tarde para a noite.

A MetSul mais uma vez enfatiza que este evento de chuva desta quarta e do começo da quinta não tem nada de anormal ou severo. Os volumes não devem ser altos na esmagadora maioria dos municípios, assim que não se espera repique de cheias e os rios tendem a seguir baixando.

O mapa acima mostra a projeção de chuva do modelo alemão Icon para 48 horas, até 9h da quinta, e que está disponível ao nosso assinante na seção de mapas. Como se observa a partir do mapa, a tendência é que os volumes desta vez não sejam altos e não se espera a repetição de um quadro de precipitações intensas, como do final da semana passada.

Na quinta-feira, o tempo melhora em grande parte do Rio Grande do Sul e o sol torna a aparecer com nuvens, mas em cidades mais ao Norte do estado ainda se espera maior presença de nuvens e chance de precipitação fraca.

Na sexta-feira, por fim, o sol até aparece com nuvens em diferentes pontos do estado, mas a nebulosidade aumenta e o tempo se instabiliza com chuva e garoa em diversas regiões no decorrer do dia, novamente sem expectativa de grande acumulados na maioria das localidades.

Fonte: METSUL