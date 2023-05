Presidentes da Amuceleiro e Rota do Yucumã reúnem-se com a bancada gaúcha de deputados em Brasília

Na quarta-feira, dia 17 de maio, estiveram representando a Associação dos Municípios da

Região Celeiro (Amuceleiro) na reunião da bancada gaúcha federal em Brasília os prefeitos Alceu Diel, de Tiradentes do Sul e presidente da associação, e o prefeito de Barra do Guarita e presidente da Rota do Yucumã, Rodrigo Locatelli Tisott.

Os deputados gaúchos explanaram o projeto da ponte interestadual entre os municípios de Barra do Guarita/RS e Itapiranga/SC. Conforme afirmou o prefeito de Barra do Guarita, o projeto já está em fase de conclusão e os recursos financeiros investidos até o momento são oriundos das bancadas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

O líder da bancada gaúcha, o deputado Carlos Gomes, confirmou que a bancada do Estado de Santa Catarina já possui recurso para o início da construção da ponte, faltando apenas a parte do governo do Rio Grande do Sul para dar a continuidade.

O presidente da Amuceleiro disse aos deputados que a ponte interestadual é prioridade número um da Região Celeiro, e que será com certeza um investimento que trará muito re-

torno para toda a região.

A bancada gaúcha irá analisar a proposta e, conforme disseram os deputados, essa a é estruturante e realmente necessária para a região e os estados.

