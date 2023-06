Prefeito na Estrada: Mais três ruas de Tenente Portela recebem pavimentação asfáltica

No dia 2 de junho, sexta-feira, na 72ª edição do Prefeito na Estrada, Rosemar Sala e a Secretária de Políticas Estruturantes e Zeladoria, Salete Sala, acompanharam as obras de pavimentação asfáltica nas ruas Tupis, Júlio de Castilhos e Tapajós. O trecho contempla importante via de acesso à área central da cidade e desafogará o fluxo de trânsito, em especial para quem utiliza a ERS 330, na saída para Miraguaí.

A obra, que está dentro das políticas de governo para aprimoramento da infraestrutura urbana, conta com investimento de aproximadamente R$ 1 milhão oriundos de recursos do município com a contribuição de melhoria dos proprietários de imóveis das ruas pavimentadas. Sala prevê que ainda no mês de junho os trabalhos sejam concluídos e e o novo asfalto entregue para a comunidade.

Além de melhorar as condições de trafegabilidade e valorizar os imóveis das redondezas, a pavimentação facilitará o acesso à Cooper A1, importante empreendimento comercial que está prestes a inaugurar um supermercado em Tenente Portela. A cooperativa, que recentemente se instalou no Município, fez um investimento considerável edificando a sua nova loja em um terreno localizado entre as ruas Santos Dumont e Júlio de Castilhos.

Fonte: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela