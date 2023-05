Prefeito municipal recebe a visita da nova promotora de Justiça da Comarca de Tenente Portela

Andrelise Borrin Bagatini esteve no Gabinete de Rosemar Sala nesta segunda-feira

A nova promotora de justiça da Comarca de Tenente Portela, Andrelise Borrin Bagatini, esteve no Gabinete do Prefeito, na amanhã desta segunda-feira, 21. Ela assumiu no último dia 13, em substituição a Miguel Germano Podanosche.

Andrelise, que é natural de Porto Alegre, foi recepcionada por Rosemar Sala. Além do prefeito, também estiveram o vice-prefeito, Leônidas Balestrin; a secretária de Políticas Estruturantes e Zeladoria, Salete Sala; e o presidente da Câmara Municipal, Mauro Ludwig.

O chefe do Executivo desejou pleno êxito para a nova promotora que, por sua vez, agradeceu a acolhida e destacou que seu propósito é dar continuidade ao bom trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ministério Público local.

Fonte: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela