Prefeito de Tenente Portela recebe estudante premiado em concurso estadual de redação

O prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, recebeu na manhã desta terça-feira, 4, o estudante da Escola Estadual de Ensino Médio Sepé Tiarajú, Antoni Ortolan. A visita foi acompanhada pela diretora do educandário, Giovana Maciel, e pela professora, Viviane Debortolli. Antoni foi um dos alunos selecionados pela Associação dos Juízes do RS no Prêmio AJURIS de Redação nas Escolas.

O estudante entregou ao prefeito um exemplar do livro onde está publicada a redação “Justiça no dia a dia”, escrita por ele e que foi escolhida para estar no seleto grupo de 21 textos premiados, entre os 287 inscritos no concurso. O primeiro contato de Antoni com a publicação ocorreu em uma sessão coletiva de autógrafos realizada na última sexta-feira, 30, no auditório da Escola da Magistratura, em Porto Alegre. Neste evento realizado na Capital, Antoni também esteve acompanhado da diretora Giovana e da professora Viviane.

Junto à redação de cada aluno também foi publicado um texto de uma juíza ou juiz, convidados a discorrer sobre a visão do estudante em relação ao trabalho da Justiça. Na redação do estudante portelense, a reflexão foi da juíza de Direito do 1º Juizado de Violência Doméstica de Porto Alegre e diretora do Departamento Cultural da AJURSI, Madgéli Frantz Machado.

O prefeito parabenizou o estudante e a toda a Escola Sepé Tiaraju pela conquista. Rosemar Sala manifestou que o feito obtido por Antoni Ortolan é motivo de orgulho para toda a comunidade e serve de inspiração para os demais estudantes do Município.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela