Prefeito de Tenente Portela apresenta demandas para representante local da CORSAN

Rosemar Sala recebeu Maurício dos Santos no Gabinete. No encontro, que teve a participação da secretária de Políticas Estruturantes, Salete Sala, foi tratado sobre investimentos que qualifiquem o abastecimento em Tenente Portela.

Questões relacionadas ao abastecimento de água no perímetro urbano do Município foram tratadas nesta segunda-feira, 25, entre o prefeito e o gestor da unidade local da Corsan. Rosemar Sala e Maurício dos Santos, estiveram reunidos no Gabinete do Prefeito. O encontro, que contou com a participação da secretária de Políticas Estruturantes e Zeladoria, Salete Bettio Sala, serviu para reforçar a parceria entre a companhia e a Prefeitura no desenvolvimento de ações que qualifiquem o serviço de fornecimento de água potável aos cidadãos portelenses.

Sala reforçou a necessidade da perfuração de novos poços artesianos e também pediu agilidade na execução da obra do novo reservatório de 500 mil litros. Na pauta da reunião também foi tratado sobre a substituição de ramais que encontram-se em condições precárias em determinadas ruas da cidade. O trabalho é fundamental, principalmente nas vias que deverão ser pavimentadas com asfalto brevemente.

Maurício dos Santos, se comprometeu em priorizar as demandas apresentadas, bem como colocou a unidade local da Corsan a disposição da Prefeitura e da comunidade.