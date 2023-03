Policiais civis e militares prendem um  dos assaltantes de estabelecimento comercial no centro da cidade

Na segunda-feira, 27, policiais militares e civis de Tenente Portela após serem informados de um assalto realizado em um estabelecimento comercial no centro da cidade, iniciaram diligências e buscas pelos assaltantes. Um dos assaltantes, que foi preso em flagrante, estava portando um celular que pertence a uma das vítimas do estabelecimento comercial.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia portelense para a lavratura da ocorrência. Após, conduzido ao Presídio Estadual de TrêsPassos, ficando à disposição da Justiça.

De acordo com informações da Polícia Civil, repassadas à redação do Folha Popular na quinta-feira, 30, três pessoas realizaram o assalto e todas já foram identificadas, sendo que uma delas é foragida do sistema prisional. A polícia segue realizando diligências e trabalhos investigativos para efetuar a prisão dos outros envolvidos.

Fonte: Polícia Civil | Foto: Divulgação PC/BM