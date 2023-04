Policiais civis e militares prendem foragido na Barra do Guarita

A Polícia Civil (PC) da Barra do Guarita, com apoio de policiais civis de Miraguaí e Três Passos e policiais militares da força tática do 7ºBPM e de Palmitinho (37ºBPM), cumpriu dois mandados de prisão preventiva contra um indivíduo de 41 anos, que era investigado pelo delito de tráfico de entorpecentes e se encontrava na condição de foragido desde setembro de 2022.

As prisões preventivas foram decretadas em decorrência de investigações policiais da Delegacia de Barra do Guarita, que visam desarticular o tráfico de entorpecentes no município. De acordo com informações da PC, em 2023 já ocorreram seis prisões referentes ao tráfico ilícito de drogas e outras quatro relacionadas a um homicídio tentado, onde, segundo as investigações, um adolescente de 17 anos foi incendiado vivo por dívidas com o tráfico.

Após as formalidades legais, o homem foi conduzido ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerá à disposição da justiça.