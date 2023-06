Policiais civis e militares apreendem vinhos de origem estrangeira

A Polícia Civil, no dia de hoje, 26, em ação conjunta com o 6° BPChq, durante a execução da Operação Hórus, efetuou a apreensão de vinhos de origem estrangeira sem o devido desembaraço aduaneiro.

Após ações de investigação e inteligência, os policiais abordaram um veículo Mercedes Benz que se deslocava no sentido da fronteira a Três Passos. No interior do veículo foram localizadas 78 garrafas.

Os produtos foram apreendidos e depositados junto ao 7 BPM, em Três Passos, ficando à disposição da Receita Federal.

Fonte: Polícia Civil