Polícia Civil prende o motorista do assalto que ocorreu em um estabelecimento comercial portelense

Hoje, quinta-feira, 1º de junho, a Polícia Civil (PC) de Tenente Portela prendeu o último envolvido no roubo que ocorreu em um comércio de roupas íntimas no dia 27 de março. Trata-se do motorista do grupo, de 33 anos.

Sobre os fatos e as prisões – No dia 27 de março, dois indivíduos, um armado com revólver, assaltaram o estabelecimento comercial e fugiram. Um deles, logo foi preso em flagrante após ação de policiais civis e militares.

Durante a investigação foram identificados os demais envolvidos, sendo o segundo preso pela Brigada Militar no dia 11 de maio em São Martinho.

Os três envolvidos estão presos no Presídio Estadual de Três Passos aguardando julgamento.

Fonte: Polícia Civil