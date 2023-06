Polícia Civil de Crissiumal, com apoio da Brigada Militar, coíbe crimes de furtos no município

A Delegacia de Polícia de Crissiumal, no dia de hoje, quarta-feira, 7, em ação conjunta com a Brigada Militar, deflagrou a “Operação Grande Família” para coibir crimes de furto ocorridos nas últimas semanas no município.

Desde as primeiras horas do dia as equipes, coordenadas pelo delegado William Garcez, cumpriram seis mandados de busca e apreensão deferidos pelo Poder Judiciário.

Nas últimas semanas foram subtraídos mais de 130 itens de diversas vítimas, sendo que a grande maioria dos objetos foi apreendida para restituição aos seus legítimos proprietários.

Oito pessoas que estavam envolvidas foram presas em flagrante pelo crime de associação criminosa. Após a formalização dos atos, os presos serão encaminhados ao Presídio Estadual de Três Passos, ficando à disposição da justiça.

