Polícia Civil apreende automóvel e cigarros contrabandeados em Esperança do Sul

A Polícia Civil (PC), durante a Operação Hórus, na segunda-feira, 3, aproximadamente às 19h30m, apreendeu grande quantidade de cigarros de origem estrangeira.

Após receber informações de que um veículo VW GOL, de cor vermelha, estaria vindo do interior de Esperança do Sul com entorpecentes, os policiais organizaram ação de abordagem.

A barreira policial foi montada na ERS 322, na localidade de Linha Max Schaule, em Esperança do Sul. O condutor do gol, ao perceber a presença policial, abandonou o carro na via pública e fugiu. Após revista veicular foram encontradas diversas caixas de cigarro.

O veículo e as caixas de cigarro foram apreendidos, ficando à disposição da Receita Federal.

Folha Popular – Com informações da PC