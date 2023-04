Poder Executivo faz repasse de recursos para as Sociedades de Damas

A administração municipal, através da Secretaria Municipal de Desporto, Lazer e Turismo de Vista Gaúcha, fez repasse de bens e equipamentos a cinco sociedades do Município.

Com o objetivo de deixar as entidades do município bem estruturadas, a administração repassou um freezer e uma máquina de cortar grama, a gasolina, para a Sociedade de Damas Santa Rita de Cassia, de Esquina Lovatto; uma geladeira para a Sociedade de Damas Grupo do Lar, de Lajeado Lereno; um freezer e reforma da mesa de bolãozinho para a Sociedade de Damas União, de Bom Plano; uma geladeira para a Oases, da cidade; e pratos, talheres, bandejas e toalhas para a Sociedade de Damas de Alto União.

Conforme o secretário de Desporto, Lazer e Cultura, João Valdes Bier, estes repasses atendem os anseios das comunidades e proporcionam uma melhor estrutura para que suas sócias possam realizar seus eventos mensalmente. O prefeito Locatelli disse que a administração vem buscando atender a todas as entidades, proporcionando que as sociedades desenvolvam suas atividades de lazer com mais conforto e bem estar.