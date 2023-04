Poder Executivo de Vista Gaúcha recebe representantes da Polícia Civil e da Brigada Militar para tratar de Segurança Pública

Na quarta feira, 26, esteve visitando o gabinete da Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha o Delegado da Policia Civil de Tenente Portela, Roberto Aldino, acompanhado do Inspetor de Polícia Rodrigo Gediel e da Escrivã Francieli Mocelin.

Foram discutidas medidas e ações para melhorar a segurança publica no Município de Vista Gaúcha. Para o Prefeito Locatelli é sempre importante o poder público estar alinhado com as autoridades policiais para atender com eficiência as demandas surgidas no município. “A comunidade se sente mais segura e protegida quando as autoridades tomam as medidas necessárias para manter a ordem”, disse Locatelli.

De acordo com o relato das autoridades Policiais, o Município de Vista Gaúcha está entre os mais tranquilos no que diz respeito a ocorrências que envolvam a perturbação da ordem e da segurança pública. Anteriormente a esta visita, no gabinete do prefeito, houve um encontro na Brigada Militar, onde foi apresentado o vídeomonitoramento instalado no Distrito de Bom Plano e na Cidade de Vista Gaúcha. O soldado Tarso Dutra, que responde pela Brigada Militar de Vista Gaúcha, apresentou o projeto e recepcionou as demais autoridades.

Fonte: Folha Popular /com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha