Poder Executivo apoia movimento dos associados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Fetag

Na quarta-feira, 19, um grupo de agricultores sócios do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vista Gaúcha em conjunto com a diretoria da entidade, participou de um manifesto na cidade de Três Passos, em favor de medidas que beneficiem os trabalhadores prejudicados pela estiagem que afeta a nossa região e Estado há vários anos.

O prefeito municipal, Claudemir Locatelli, acompanhado do vice-prefeito, André Danette, esteve presente apoiando os trabalhadores em busca de suas reivindicações junto aos governos estadual e federal.

A mobilização foi iniciativa da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no RS (Fetag-RS), regional Três Passos, e tem como objetivo o combate aos efeitos da seca no Rio Grande do Sul; prorrogar as operações de Pronaf e Pronamp, custeio e investimentos, vencidas e vincendas, aos agricultores que tiveram perdas em suas produções agrícolas ou pecuárias; conceder o rebate de 35% nas operações vencidas e prorrogadas que não estiverem amparadas pelo Proagro Mais e Seguro Rural de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023 para todos os agricultores dos municípios que decretaram situação de emergência reconhecidos pela Defesa Civil.

Também é objetivo do movimento flexibilizar a regra que impede a contratação quando há três acionamentos do Proagro Mais nos últimos 60 meses para a mesma cultura. “É necessário permitir que os agricultores oriundos de Municípios com decretação atípica de estiagem continuada nos últimos três anos possam contratar o custeio Pronaf sem prejuízo à recuperação e à segurança da sua lavoura”, diz a Fetag.

Fortalecimento de estoques de milho de Programa de Vendas em Balcão (ProVB) e subsídio de 30% para produtor adquirir o produto nos armazéns credenciados através da Conab e Linha de Crédito Emergencial, com teto de financiamento de até R$ 50 mil por mutuário, prazo de reembolso de até 10 anos e bônus de adimplência de 30% para reestruturação.

Fonte: Ascom – Vista Gaúcha