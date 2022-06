Na tarde de segunda-feira (30/05), na RSC 153, Km 132, por volta das 16h30, o Pelotão Rodoviário de Passo Fundo prendeu cinco pessoas por tráfico de drogas.

Durante a abordagem de um veículo Fiat Uno, com placas de Pato Branco PR e de um veículo GM Cruze com placas de Farroupilha foi verificado que no interior do veículo Fiat uno havia grande quantidade de maconha, que estava no porta-malas. Após revista minuciosa em ambos os veículos, também foi localizado um rádio transmissor marca em cada um dos veículos.

Os ocupantes do veículo GM Cruze (dois masculinos e uma feminina) e os ocupantes do Fiat Uno (um masculino e uma feminina), admitiram estar viajando juntos e teriam pegado a droga em São Lourenço do Oeste — Santa Catarina. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante aos ocupantes, conduzidos até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Passo Fundo.

Após a pesagem, foi constatada a quantidade de 73,900 kg de substância com características de maconha.

A atuação contou com o apoio da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina.