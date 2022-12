Pátria, Patriotismo e Soberania

“Pátria (do latim patriota, terra paterna) indica a terra natal ou adotiva de um ser humano, que se sente ligado por vínculos afetivos, culturais, valores e história. Significa o sítio onde se vive, o local, ambiente ou espaço geográfico onde se insere a nossa vida. Da mesma raiz, temos também a palavra paisagem.

Patriotismo é o sentimento de orgulho, amor, devolução e devoção à pátria, aos seus símbolos (bandeira, hino, brasão, riquezas naturais e patrimônios material e imaterial, dentre outros) e ao seu povo. É razão do amor dos que querem servir o seu país e ser solidários com os seus compatriotas” (Wikipedia).

“Soberania nacional é destinada a todas as nações independentes, ou seja, que têm total poder e domínio dentro de seus limites territoriais, sendo livres da influência ou comando exercido por Estados terceiros (significados.com.br).

Evidentemente vivemos uma distorção desses conceitos, pois a pátria é a terra onde se encontram os patriotas, os irmãos de nascimento, e aqueles que possuem cultura e afinidades. Os patriotas são aqueles que defendem a pátria e o seu povo, que constróem a sua nação. Por isso não podem existir duas pátrias e nem uma parte da nação ser representada por uma bandeira que é símbolo dessa pátria.

Patriotas são aqueles que respeitam todos que fazem parte dessa nação. Não existe um “tipo” de patriota e nem uma espécie diferenciada que pode se julgar mais patriota que os outros; o princípio básico de uma pátria é a amistosidade de seu povo e o trabalho para desenvolver condições dignas para todos os membros dessa coletividade.

Quando existe uma cizânia, que é uma ruptura entre patriotas, a pátria enfraquece e junto com ela enfraquece, também, a soberania nacional. Destruindo a harmonia interna estamos favorecendo que forças externas tenham mais êxito em suas empreitadas contra nossos “interesses nacionais”.

Parece bastante óbvio, mas não é o que temos visto no cotidiano brasileiro quando vemos um grupo de pessoas se julgando mais “patriotas” que outros ou com menor tolerância com seus compatriotas.

Não se pode usar o argumento patriótico para criar a divisão interna do país, assim como não se pode usar a bandeira de uma nação para representar uma parte dessa nação. E também não há qualquer lógica em falarmos na evolução nacional e na construção de uma soberania nacional se não entendermos que a única importância da existência do patriotismo é exatamente para defender seu povo.

Um patriota de verdade possui empatia por seus compatriotas e, mesmo que possua divergências nos procedimentos de como fazer a pátria avançar, tem, acima de tudo, a responsabilidade cívica de construir a paz.

Uma pátria sem paz é como um pai que vê os filhos brigarem, uma pátria em conflito é como uma mãe com o coração dilacerado.

Honrar a pátria é construir um espaço benéfico, confortável e qualificado para todos os cidadãos e irmãos que habitam no mesmo chão e participam da mesma nação.

O resto é intriga externa.