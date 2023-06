Partido Progressista de Tenente Portela elege seus convencionais e sua nova diretoria executiva

No sábado, 27 de maio, na convenção municipal do Partido Progressista (PP) de Tenente Portela, que ocorreu na Câmara Municipal de Vereadores, foram escolhidos os convencionais do partido.

No dia 1º de junho, quinta-feira, os convencionais eleitos elegeram o novo diretório municipal do PP.

A nova diretoria executiva do partido para o triênio 2023, 2024 e 2025 ficou composta por: Heitor Furini, presidente; Olmiro Parolin e Ercilio Neckel, vice-presidentes; Silvane Borba e Carine Davis, secretárias; e Marguit Becker e Sadi Lopes da Silva, tesoureiros. Membros (vogais): Celso Queiroz, Nilton Splendor, Claudemir Eberhardt, Cleia Winch, Vanderlei de Almeida e Sônia Barbosa.

