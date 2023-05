Ouvidoria da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela lança Canal de Atendimento pelo WhatsApp (55) 3551-2002

A Ouvidoria é um serviço aberto ao cidadão para registrar suas reivindicações, denúncias, sugestões e também os elogios referentes aos diversos serviços disponíveis à população. A partir da manifestação, o órgão busca respostas em tempo hábil para informar o solicitante sobre sua demanda.

Criada em 2019 com o objetivo de fazer essa interlocução com o cidadão e fundada nos princípios de fomento à cidadania e à transparência dos atos públicos, a Ouvidoria da Câmara passou, neste ano, por uma reformulação e está lançando mais um canal de comunicação com o cidadão: o WhatsApp (55) 3551-2002. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Além de utilizar o WhatsApp, o cidadão pode entrar em contato com a Ouvidoria da Câmara pelos seguintes meios: Serviço de Informação ao Cidadão (SIC); e-mail: camaratp@ cmtenenteportela.rs.gov.br; telefone: (55) 3551-2002; e pessoalmente na Câmara Municipal de Tenente Portela (Praça do Imigrante, 255, Centro).

Fonte: Câmara Municipal de Vereadores – Edição: Júlio Santos