“Chamamos organização social o fenômeno que permite diversos elementos distintos vivendo em comunidade. Para além da estrutura social básica, há a organização de um todo complexo (sociedade) dividido em partes distintas (indivíduos). A gestão dessas partes individuais e subjetivamente diferentes é a organização social. A organização social implica modelos políticos, econômicos e sociais que devem garantir o pleno funcionamento da ordem dentro de uma sociedade” (brasilescola.uol.com.br).

A vida em comunidade necessita de entendimento entre as individualidades que compõem essa coletividade. Por isso é necessário que as pessoas tenham capacidade de se organizarem para tentar maximizar suas ações em favor de todo o contexto social. Quando os indivíduos conseguem perceber que existem formas de colaboração saudáveis e que existem prioridades em comum, fica mais fácil vislumbrar alternativas onde todos possam ter um crescimento individual que atinge os interesses coletivos.

Organizar-se socialmente é uma forma de criar uma rede de apoio na qual as pessoas consigam praticar a solidariedade e construir a boa convivência. Em um primeiro momento parece algo muito difícil, considerando-se que a maioria das pessoas prioriza em maior percentual seus interesses pessoais, focando mais no seu universo individual do que na construção de alguma força coletiva.

Ocorre que, em alguns momentos, a energia que se deposita em um projeto coletivo pode ser menor e dar resultados maiores do que um grande esforço em um projeto individual. Em alguns casos o desenvolvimento dos indivíduos está ligado diretamente ao crescimento da sociedade em que estamos envolvidos.

Se a economia melhora, as condições particulares de todos os habitantes de um determinado lugar acabam tendo benefícios. No mesmo caminho, se ocorre um aumento no nível educacional o resultado irá beneficiar todos os indivíduos daquela localidade. Assim também ocorre quando há um aumento da oferta de saúde ou de saneamento básico, gerando mais tranquilidade para a população, mais higiene. E da mesma forma se houver uma especialização na segurança pública: uma sensação de maior estabilidade atinge a todos.

Para que uma sociedade se organize socialmente ela deve, de início, observar suas virtudes e seus pontos mais fortes, assim como deve entender onde estão seus maiores problemas e dificuldades de desenvolvimento. Aí então, partindo desse diagnóstico, começar a elaboração de um plano contínuo e efetivo de desenvolvimento, onde o interesse da maioria da população daquele determinado lugar seja contemplado.

A ideia que temos sobre esse tema é a de que toda a organização da sociedade está sob responsabilidade das instituições, os poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário, e que o cidadão é somente um coadjuvante nessa estrutura, que não tem grandes funções de protagonismo e é chamado somente de tempos em tempos para avalizar as diretrizes ou repudiar as condutas administrativas.

A tomada de consciência sobre o funcionamento das instituições e outras formas de organização social que possam fortalecer a comunidade pode ajudar a desenvolver o espírito comunitário e, inclusive, ajudar os poderes instituídos a melhorar suas políticas públicas, melhorando a agregação comunitária e trazendo benefícios para os indivíduos pertencentes à sociedade.

Enfim, organizar-se socialmente e dar atenção para as prioridades coletivas pode trazer outros benefícios que estão sendo esquecidos por nossa cultura da individualidade.