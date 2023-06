Operação Mutatio: Polícia Civil apreende 200 kg de maconha em Sapiranga

A Polícia Civil (PC) apreendeu 200 kg de maconha em Sapiranga em ação deflagrada no final da noite de segunda-feira (19/6). A Operação Mutatio, coordenada pela 3ª DIN do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), também prendeu dois homens em flagrante.

Segundo o delegado Gabriel Borges, a investigação durou 30 dias e iniciou após o recebimento de denúncias de que um homem era responsável por fornecer grande quantidade de drogas no Vale do Sinos. Com o monitoramento do suspeito, foi possível constatar que ele utilizava um imóvel para a prática criminosa, distribuindo, a partir dele, o entorpecente para vendedores locais.

Na ação desta segunda-feira, o suspeito foi abordado quando deixava o local e foi preso em flagrante com 4 kg de maconha. Na sequência, a equipe ingressou no domicílio, onde foi localizado o restante da droga, além de balanças, cadernos de anotação e telefones celulares. Um segundo homem, que fazia a segurança do imóvel, também foi preso em flagrante.

Estima-se que o depósito fornecia drogas para diversas cidades da região. O prejuízo ao crime organizado fica próximo de R$ 400 mil.

Fonte: Polícia Civil