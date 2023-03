Olimpíada da hipocrisia

Divulga a Folha de São Paulo que o World Athletics, sucessor da Federação de Atletismo, presidido por Sebastian Coe, um lorde inglês, dominado pela ideologia da OTAN, está vetando que atletas russos e Bielorrussos participem da Olimpíada de Paris. O pretexto é a invasão da Ucrânia pelos russos, que é apoiada pela Bielorrússia. O tal lorde merece a medalha de ouro em se tratando de transformar o atletismo em partido político, e tem quem gosta, pois a competição diminui.

O que o país do lorde já fez no planeta, nos últimos quatro séculos, com a invasão violenta e colonização de dezenas de países, em todos os continentes, não conta, muito menos as invasões do Iraque e outros países pelos americanos, sempre apoiados pela Inglaterra. Aliás, até pouco tempo atrás os ingleses adoravam os mafiosos, ou como os chamavam, milionários russos que iam à Inglaterra comprar os castelos da aristocracia decadente a peso de ouro ou times de futebol, como o Chelsea. Após a invasão da Ucrânia, e só então, os ingleses descobriram que a grana dessa gente era asquerosa. Mas assim mesmo baniram os pretensos novos aristocratas aliados de Putin se apropriando do que eles investiram no país.

Como percebemos esses últimos anos, os boicotes a países não alinhados com o Ocidente têm se tornado comum. Membros da família real da Arábia Saudita estariam por trás dos criminosos que cortaram em pedacinhos um jornalista dentro de uma embaixada do país na Turquia, mas não houve sequer uma nota de protesto do tal lorde, menos ainda boicote a jogos que esse país organiza, muito menos uma manifestação mínima que fosse contra a forma cruel com que são tratados os trabalhadores imigrantes e as mulheres.

Na mesma linha de hipocrisia, o “Tribunal Internacional” formado por países europeus, condenou à prisão Vladimir Putin, o chefe dos autocratas russos, pela mesma invasão da Ucrânia. Os americanos invadiram e bombardearam o Iraque (no mínimo 300 mil mortos), Afeganistão, a Líbia, etc. Alguém já viu esse tal tribunal processar, que seja, algum presidente ou general americano?

BRASIL PERDE DO MARROCOS E FICA CLARO QUE FUTEBOL BRASILEIRO CONTINUA NÃO SENDO O DOS TEMPOS GLORIOSOS

A seleção brasileira não conseguiu jogar o equivalente à do Marrocos, no jogo disputado em Tânger. Casemiro e Vinicius Jr decepcionaram, Paquetá foi o pior em campo, Vinicius até que foi bem marcado, mas os outros dois estavam lentos, fora de forma. Em vez de substitui-los, o técnico quebra-galho Ramon Menezes tirou Roni, que vinha jogando bem. O placar foi 2 x 1 para o time africano. O Brasil só fez seu gol devido a um frango do goleiro marroquino.

A partida até foi bem disputada e valeu pela renovação e apresentação de estreantes em matéria de seleção. Apenas quatro jogadores em campo estiveram como titulares do time que atuou na última Copa. Mas não se viu nada que garanta que voltaremos a ser o que éramos no curto prazo.

A CBF procura por um técnico estrangeiro, outra mostra da decadência do futebol brasileiro. Deve encontrar, pois carregam malas de dólares. O contratado certamente terá um dos maiores salários do país e, se tratando de técnicos, do futebol mundial. Há um técnico competente no futebol brasileiro, Abel Ferreira, o Palmeiras bem que poderia oferecê-lo para conduzir a seleção. Se ele fizer na seleção metade do que fez no Verdão teremos de volta nossos títulos.