O líder nazi Hermann Göring explica como as pessoas podem ser tornadas receosas e apoiar uma guerra que de outra forma se oporiam: “O povo não quer guerra, mas podem sempre serem levados ao comando dos líderes. Isto é fácil. Basta dizer-lhes que estão a ser atacados e denunciar os pacifistas por falta de patriotismo e por expor o país ao perigo. Funciona da mesma forma em todos os países”.

Essa é uma forma de conduzir as massas através de uma técnica chamada de engenharia social. O uso do medo como maneira de manipular as pessoas sempre deu certo nos casos de guerras e nos casos de crises, tanto econômicas como religiosas. Pessoas com medo ficam vulneráveis e começam a pensar única e exclusivamente em sua segurança.

Quando essas pessoas já estão fragilizadas e absorvidas pelo medo, então aqueles que produziram esse medo oferecem uma receita de segurança para acalmar aquela angústia que criaram propositadamente.

Para estimular o medo é necessário criar fatos de violência e coisas inusitadas, demonstrando que “algo está errado”. Quando as pessoas passam a ter essa sensação de que algo está errado elas, automaticamente, começam a desconfiar de tudo e encontrar inimigos e culpados.

Junto com essa desconfiança cresce a sensação de insegurança e as pessoas passam a acreditar em toda e qualquer teoria da conspiração, por mais improvável e incoerente que seja.

Nessa linha, aqueles que incutem o medo começam a criar fatos perturbadores como está acontecendo no país agora. Um presidente da República fala em “dar golpe”, uma ex-ministra fala em pedofilia, um ex-deputado “lança granadas na polícia’, um outro ex-deputado fala em “queimar estudantes”, alguns pastores falam que os fiéis vão ser afastados da congregação se não agirem de acordo com os interesses pessoais do pastor, e alguns patrões começam a interferir na vida privada de seus funcionários ameaçando que vão perder o emprego caso não tomem a posição que eles, patrões, querem. Alguns padres ameaçam os fiéis com o fogo do inferno e outros, que se dizem filantropos, ameaçam pessoas em situação de pobreza, obrigando-as a se engajarem às suas causas. Alguns policiais apavoram a população com a exacerbação da criminalidade e alguns empresários aproveitam para propor a venda de armamentos, como forma de defesa de uma ameaça imaginária, tudo em uma mistura de pânico e interesses que o medo proporciona.

Essas atitudes, muitas vezes, não são plenamente organizadas, mas fazem parte da “vontade de tirania” que as pessoas possuem. Quando se cria uma situação de guerra ou decisão importante, essas pessoas, que gostam da tirania, aproveitam para se expressar e abusar daqueles que eles consideram inferiores, agindo como se quisessem protegê-los.

Da mesma forma, os pastores tiranizam suas ovelhas e os “heróis nacionais” tiranizam seus patriotas.

A melhor forma de gerar o medo é construir um ambiente de instabilidade, insegurança e desconfiança que mexe diretamente com o equilíbrio emocional das pessoas. Quando essa técnica, do medo, é muito usada, as pessoas começam a ficar estressadas sem saber por quê e o próprio estresse aumenta o medo criando a angústia e o pânico.

Como diria Gonzaguinha, “Viver e não ter vergonha de ser feliz”. Ser feliz é uma forma de combater todos os hipócritas que querem tiranizar a vida e lucrar com o medo.