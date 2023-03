Nide assume a Prefeitura Municipal

Com a participação de secretários e servidores municipais, ocorreu no final da tarde desta sexta, 24, a transmissão de cargo da chefia do Executivo de Tenente Portela. O prefeito, Rosemar Sala, passou o comando ao vice, Leônidas Balestrin, o Nide. O titular viaja a Brasília neste domingo, 26, e permanecerá na Capital Federal até o dia 30.

Sala terá vários compromissos, com destaque para a participação na Marcha dos Prefeitos, evento tradicional que reúne que líderes municipalistas de todo o país. O mandatário destacou que a transmissão ocorre de maneira tranquila com a certeza da continuidade dos trabalhos, haja vista, a participação permanente do vice no Governo. Nide agradeceu a confiança e salientou de que, ao lado dos colegas servidores, dará sequência a todas as ações da Administração Municipal.

