MISSIONÁRIOS EVANGÉLICOS EM VISITA AO MUNICÍPIO PARTICIPAM DE ENCONTRO NA PREFEITURA

Grupo é formado por jovens de várias partes do país e esteve acompanhado do pastor da Primeira Igreja Batista de Tenente Portela.

Na manhã desta quinta, 9, esteve no Gabinete um grupo de missionários evangélicos que fazem parte do JOCUM – Jovens Com Uma Missão. Eles estão na cidade desde o último domingo, 5. O pastor Marcos André de Cesaro, da Primeira Igreja Batista (PIB) de Tenente Portela, acompanhou os visitantes.

Vindos de vários lugares do Brasil, os jovens integram um movimento internacional de cristãos de diferentes denominações religiosas. O projeto desenvolvido é chamado de “Mochilão” e está percorrendo, na base da carona, cidades dos três Estados da Região Sul.

Este JOCUM tem como base Caxias do Sul. No grupo, a maioria é gaúcho da cidade serrana e de Rio Grande, mas também fazem parte, jovens oriundos do Ceará, do Paraná, do Espírito Santo e do Pará. A passagem bíblica “Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura” (Marcos 16:15) norteia as ações do grupo.

O prefeito agradeceu a visita e desejou que os jovens, que partirão para novos destinos nesta sexta, 10, que levem junto o reconhecimento por tão nobre missão e os votos de uma abençoada jornada. Ao pastor Marcos e demais membros da PIB, Rosemar Sala, agradeceu imensamente as orações que tem sido dirigidas ao Município e a população portelense.

Assessoria de Comunicação |Prefeitura de Tenente Portela