Medicina Ocupacional da Unimed auxilia empresas no envio de informações ao e Social com segurança

Com o eSocial em vigor desde o início do ano, a responsabilidade das empresas perante o governo em relação aos vínculos trabalhistas aumentou ainda mais: demissões, contribuições previdenciárias, aviso prévio, comunicações de acidente de trabalho, entre outras questões, precisam ser atualizados constantemente, em um único sistema eletrônico, sob risco de multas.

Para garantir qualidade e segurança neste processo a Unimed Noroeste/RS disponibiliza o Departamento de Medicina e Saúde Ocupacional, que assessora todo este processo nas empresas.

A implantação do eSocial visa garantir o cumprimento de diretos previdenciários e trabalhistas, simplificando o cumprimento de obrigações, eliminando a redundância nas informações prestadas pelas Pessoas Físicas e Jurídicas, aprimorando a qualidade das informações das relações de trabalho, previdenciárias e tributárias.

A legislação prevê tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas. Desta forma, com a vigência do e Social, as penalidades estão sendo aplicadas pela Receita Federal de acordo com o grau das obrigações que precisam, mas deixam de ser cumpridas. Por exemplo: quem admite um novo trabalhador e deixa de prestar essa informação, está sujeito a pagar uma multa que varia de R$ 402,53 a R$ 805,06 por empregado. Nos casos de reincidência o valor dobra, sendo que há multas estipuladas para cada tipo de informação não emitida pelo empregador.

O Departamento de Medicina e Saúde Ocupacional da Unimed Noroeste/RS conta com profissionais capacitados para realizar este trabalho, bem como para assessorar os profissionais que atuam no setor de Recursos Humanos das empresas contratantes. “Prestamos toda a assessoria às empresas no cumprimento de disposições legais e regulamentares, atuando de forma preventiva, rápida e com segurança”, observa Gilberto Freitas, gerente de Mercado e responsável pela área de Medicina Ocupacional da cooperativa. Mais sobre o Serviço – O Departamento de Medicina e Saúde Ocupacional da Unimed Noroeste/RS atende cerca de 450 empresas e mais de 16 mil vidas na área de atuação da cooperativa.

Formada por uma equipe multiprofissional composta por médicos do Trabalho, engenheiro de Segurança do Trabalho, técnicos de Segurança do Trabalho e Enfermagem, fonoaudiólogo, psicólogas, além de equipe administrativa, atua na prestação de serviços que buscam prevenir riscos e doenças relacionadas ao trabalho, entre outros serviços. Contate pelos números 55 3331 9738 ou 99141-4461 (consultor de vendas) ou acesse o link: https://bit.ly/3Djc3PN.

Fonte: Unimed – Assessoria de comunicação