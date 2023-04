Mecânica do Jaime reinaugura em Tenente Portela

A Mecânica do Jaime reinaugurou, no sábado, dia 8 de abril, em sede própria, situada na Rua Ipanema, nº 404, próximo ao Campo do Miraguai, em Tenente Portela. O proprietário, Jaime Bender, afi rmou que desde a infância trabalha com mecânica. “Venho de uma família tradicional de mecânicos. Desde os 11 anos de idade trabalho em mecânica. Iniciei trabalhando na oficina de meu pai, Nelson Bender. Com aproximadamente 19 anos fui trabalhar na oficina do Seu Ari Litz. Em 2006, comprei a oficina do Seu Ari e aqui estou até hoje”, diz Jaime.

A Oficina do Jaime, que está com um ambiente espaçoso e arejado, preocupa-se em cuidar da saúde de seu carro. “É um hospital com tudo o que uma oficina automotiva necessita para atender as demandas do cliente”, ressalta Bender. Prestação de serviços – geometria, balanceamento de rodas, troca de óleo, troca de óleo de câmbio automático, reforma de motores, limpeza de bicos, conserto de câmbios manuais, serviço de injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado com scanner e serviços gerais. Mais informações podem ser adquiridas pelo telefone (55) 984721214.

Folha Popular – Fotos: Júlio Santos