Lei do Patrocínio garante apoio para portelenses que participarão de Campeonato de Taekwondo

Competição ocorrerá de 4 a 6 de agosto no Paraguai

Tenente Portela terá representantes no Campeonato Sul-Americano de Taekwondo, que será disputado no Paraguai. A delegação portelense será formada por quatro atletas e dois técnicos. Luis Carlos Pimentel chefiará a equipe.

O evento ocorrerá de 4 a 6 de agosto na cidade de San Lorenzo Del Campo Grande. A participação dos portelenses terá o apoio do Município, através da Lei do Patrocínio (2.790/21). O valor, de R$ 2.500,00, auxiliará no custeio das despesas de deslocamento, alimentação e estadia. A equipe brasileira ainda será completada por atletas de algumas cidades da região.

A assinatura do contrato de patrocínio ocorreu no final da tarde de terça-feira, 4. O prefeito, Rosemar Sala, recebeu Pimentel e os atletas Daniel Pereira, Vitor Borth e José de Oliveira. O chefe da delegação agradeceu mais uma vez o apoio do Município e garantiu que todos se empenharão para representar bem Tenente Portela na competição.

O prefeito desejou boa sorte à delegação e reiterou o compromisso do Governo Municipal de oportunizar, por meio da Lei do Patrocínio, o apoio a projetos esportivos e culturais.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal