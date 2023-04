Juiz de Direito da Comarca de Tenente Portela visita o Município

Na quarta-feira, 5, esteve no Gabinete do Prefeito, na Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha, o Juiz de Direito da Comarca de Tenente Portela, Neimar Pedro Kaibers, para visita institucional ao Município. O objetivo da visita, de acordo com o Magistrado, é estreitar os laços entre Poder Judiciário e Poder Executivo. Entre os vários assuntos abordados na oportunidade,

um deles foi a distribuição de uma cartilha sobre violência doméstica, desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que deverá ser trabalhada pelas escolas do Município. O prefeito municipal, Claudemir José Locatelli, agradeceu a visita e destacou que, nos seus cinco mandatos, é a primeira vez que recebe a visita de um Magistrado no Município e enalteceu a abertura que o Poder Judiciário está proporcionando ao Poder Público Municipal. Estiveram também presentes no encontro o vice-prefeito, André Danette, o assessor jurídico, Matheus Martini, e a estagiária do Poder Judiciário, Milene Fritz. A Comarca de Tenente Portela abrange os municípios de Tenente Portela, Miraguaí, Derrubadas, Barra do Guarita e Vista Gaúcha.

Fonte: Ascom – Vista Gaúcha