Jovens dispensados do serviço militar prestam compromisso á bandeira

Nove portelenses participaram do ato ocorrido nesta sexta, 24. Quem não compareceu para retirar o CDI ou não se apresentou na Seleção Complementar deve procurar a Junta Militar o mais breve possível.

Nove jovens portelenses receberam o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) e prestaram compromisso à bandeira. A entrega do documento ocorreu nesta sexta, 24, no Ginásio Miraguai. Participaram do ato o vice-prefeito, Leônidas Balestrin e a secretária da Junta de Serviço Militar de Tenente Portela, Helen Nazzari Siutkoski .

A cerimônia de Juramento à Bndeira é obrigatória para os jovens que foram dispensados, porque a inspeção do Exército já aconteceu e os selecionados para servir passam por outras formalidades, já como soldados da ativa.

Outros 30 jovens também dispensados não compareceram e deverão retirar o CDI na Junta de Serviço Militar (JSM), que funciona junto à Central do Cidadão (Rua Luis Carlos Schepp, 142, antigo CRAS).

Fonte: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela