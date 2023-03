Jovem de 25 anos é preso em Tenente Portela pela prática de crime contra adolescentes menores de 18 anos

A Polícia Civil (PC) prendeu preventivamente nesta sexta-feira, 31, um jovem de 25 anos de idade pela prática de crimes contra adolescentes menores de 18 anos, previstos no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 218-B do Código Penal.

Segundo o delegado de Polícia Roberto Fagundes Audino, que preside o Inquérito Policial, a investigação iniciou a partir de denúncias feitas por pais de umas meninas de 12 anos de idade, residentes em Tenente Portela, que estariam sendo aliciadas pelo investigado através da rede social Instagram, com intuito de conseguir fotos pornográficas.

Com ordem judicial, a PC apreendeu o telefone celular do investigado e foram encontradas evidências da prática do crime apurado, com vítimas em diversos municípios, entre eles Tenente Portela, Itapiranga(SC) e Três Passos.

Para a prática do crime, o investigado utilizava a página “mande sua_mensagem” com administrador anônimo. Ele entrava em contato com as vítimas se passando por uma pessoa do sexo feminino, oferecendo dinheiro em troca de nudez, e também ofertava vagas para participar de duelos de melhores fotos, cuja vencedora ganharia determinada quantia em dinheiro.

Em posse das fotos, ameaçava as vítimas de postá-las nas redes sociais, e como condição a não postar, as vítimas deveriam lhe remeter mais fotos nuas em diferentes posições. Ao ser advertido por uma das vítimas de que iria procurar a polícia, o homem disse que não adiantava, pois nem a polícia o conseguiria identificar.

De acordo com informações da PC, o preso está sendo interrogado na Delegacia de Polícia de Tenente Portela. Após, será encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, ficando a disposição da justiça.

