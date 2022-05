Jogo de nível profissional no Gigante da Colina

No sábado, 7, jogando no estádio Leão da Colina em Tenente Portela, o Ypiranga recebeu a equipe do Tupi de Crissiumal.

A bola rolou às 15h30min, em um grande jogo. Até o sol voltou a brilhar em Tenente Portela para dar mais cor ao grande jogo.

Em campo, a equipe visitante trouxe no elenco um jogador da equipe profissional do Tupi e outro que já atuou há anos atrás no time, o que foi mais uma atuação na partida. E ambos os jogadores profissionais foram os destaques do time do Tupi, juntamente com o goleiro, responsável por grandes defesas. No Ypiranga, por sua vez, com um grupo completo, contando com mais de 20 jogadores, o destaque foi a garra, a entrega e o trabalho em equipe.

Resultado final, novamente um 2×2, mesmo placar do jogo de ida.

O Ypiranga agradece o Tupi pela visita e espera pelos jogos de 2023.