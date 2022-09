Instagram testa filtro contra nudes; entenda como deve funcionar

O Instagram começou a testar um filtro contra nudes enviadas por meio das DMs (sigla para “Mensagens Diretas”, traduzida do inglês).

O filtro deve borrar as imagens que tenham tido nudez detectada. Os usuários conseguirão visualizar as fotos caso queiram e o filtro será opcional.

A informação foi confirmada pelo site especializado The Verge, depois que o programador Alessandro Paluzzi publicou uma imagem do que seria a explicação da plataforma aos usuários sobre a nova funcionalidade.

“Essa tecnologia não permite que a Meta veja as mensagens privadas de ninguém, nem que elas sejam compartilhadas com a gente ou com qualquer outra pessoa”, afirmou o Instagram.

Esforço por moderação

Nos últimos meses, o Instagram tem investido em ferramentas para que usuários possam moderar e filtrar o conteúdo dentro da plataforma.

Em agosto do ano passado, a rede social anunciou atualizações para limitar comentários e mensagens ofensivos na rede social.

Neste ano, a plataforma começou a limitar conteúdo sensível para adolescentes e criou a “Central da Família”, onde pais podem monitorar quanto tempo os filhos gastam e quais páginas e publicações eles denunciam.

No Brasil, enviar nudes sem permissão pode ser enquadrado no crime de importunação sexual, que tem pena de até cinco anos de prisão.

Censura

O Irã restringiu o acesso ao Instagram e WhatsApp da Meta Platforms, duas das últimas redes sociais remanescentes no país, em meio a protestos pela morte de uma mulher sob custódia policial, disse o observatório NetBlocks, na quarta-feira (21).

A morte na semana passada de Mahsa Amini, 22 anos, que foi presa pela polícia da moral em Teerã por “trajes inadequados”, desencadeou indignação por questões como a liberdade na República Islâmica.

Os servidores do WhatsApp foram interrompidos em vários provedores de internet, horas depois que os serviços do Instagram foram bloqueados, disse o NetBlocks, com sede em Londres.

Os dados do grupo mostram uma interrupção quase total do serviço de internet em partes da província do Curdistão, no oeste do Irã, desde segunda-feira, enquanto a capital Teerã e outras partes do país também enfrentaram interrupções desde sexta-feira, quando os protestos começaram.

Os protestos foram particularmente intensos no Curdistão, onde a Guarda Revolucionária do Irã tem um histórico de reprimir manifestações.