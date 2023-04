Inicia na segunda-feira, 10, a Campanha Nacional de vacinação contra a influenza 2023 em Tenente Portela

A Secretaria Municipal de Saúde e da Saneamento dará início na próxima segunda-feira, 10, à Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2023. A vacinação, que se estenderá até o dia 31 de maio, será realizada nas salas de vacinas de todas as unidades básicas de saúde (ESFs 1, 2, 3 e 4), no horário das 8 às 11 e das 13 às 16 horas.

O grande diferencial nessa campanha é que todas as pessoas dos grupos prioritários serão contempladas numa única etapa. Estão nesse público, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais, professores das escolas públicas e privadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Para se vacinar é importante ficar atento às exigências, como ser morador ou trabalhar em Tenenete Portela, apresentar um documento com foto. Menores devem estar acompanhados pelos pais e apresentar carteirinha de vacinação. Trabalhadores dos grupos prioritários deverão apresentar, além de documento com foto, um comprovante da função (crachá,carteira profissional, Carteira de Trabalho e Previdência Social, entre outros).

De acordo com o Ministério da Saúde, o objetivo da campanha é imunizar 90% de cada um dos grupos elegíveis e reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza na população-alvo, visto que a influenza é uma infecção viral aguda, que afeta o sistema respiratório e é de alta transmissibilidade.

O Ministério da Saúde faz um alerta que por conta dos sintomas da Influenza serem muitos parecidos com os da Covid-19, as duas doenças continuam sendo ameaças para a saúde pública no Brasil, especialmente para as pessoas não vacinadas.

Fonte: Assessoria de comunicação – Tenente Portela