HSA de Tenente Portela recebe equipamento para tratamento de patologias respiratórias em recém-nascidos

O Hospital Santo Antônio (HSA) de Tenente Portela anunciou, nesta semana, que a Casa de Saúde conta agora com equipamento CPAP Babypap, adquirido com recursos próprios para o tratamento de patologias respiratórias em recém-nascidos. Esse sistema artifi cial cria uma pressão transpulmonar positiva durante a fase expiratória da respiração espontânea, com o objetivo de manter abertas as vias aéreas.

De acordo com informações do HSA, este equipamento é utilizado para fornecer oxigenoterapia aos recém-nascidos por meio de uma mistura de ar comprimido e oxigênio, com pressão controlada por uma coluna de água e borbulha. O CPAP proporciona uma Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas de forma não invasiva.

Atualmente, o setor necessita de dois equipamentos. A aquisição de um deles foi realizada com recursos próprios.

“Esperamos, no futuro, ter condições financeiras para adquirir o próximo equipamento necessário. E estamos orgulhosos de poder oferecer esse avançado recurso médico aos recém-nascidos e continuar proporcionando o melhor tratamento em nosso hospital”, afirma Mirna Teresinha Kinsel Braucks, presidente do HSA.

Folha Popular