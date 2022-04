Homem baleado no centro de Três Passos continua em estado grave na UTI

De acordo com informações repassadas pelo Hospital de Caridade de Três Passos (HCTP), o homem de 31 anos de idade que foi atingido por, pelo menos, três disparos de arma de fogo, permanece na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Seu quadro clínico é considerado grave. O fato aconteceu na noite do sábado (2/4), em um estabelecimento comercial no centro da cidade de Três Passos.

O autor dos disparos é um agente da Polícia Civil. Ele prestou depoimento na mesma noite e foi liberado. Conforme o delegado plantonista, Bruno Chaves Lima de Paula, testemunhas disseram que o episódio ocorreu no contexto de legítima defesa. Para apurar as circunstâncias do fato, foi instaurado um inquérito policial.

Por meio das redes sociais, amigos da vítima organizam uma manifestação pacífica na segunda-feira (4/4). O ato deverá acontecer em frente à Delegacia da Polícia Civil de Três Passos, a partir das 18h30min.