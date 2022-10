Gurias do Yucumã perdem e estão eliminadas do Gauchão 2022

Em quarto lugar no hexagonal e necessitando de um empate para avançar às semifinais do Gauchão Feminino 2022, as Gurias do Yucumã foram até Ijuí para encarar o Elite. O duelo valendo a última vaga na próxima fase da competição aconteceu na tarde do domingo (16/10).

As anfitriãs começaram o jogo se impondo. Aos 11 minutos, Graciele fez 1 a 0. O segundo gol veio aos 40 minutos: Gabriela marcou. E assim acabou a etapa inicial.

Precisando buscar o resultado, as Gurias do Yucumã voltaram do intervalo pressionando. Aos 13 minutos, Vanice descontou: 2 a 1. Entretanto, o placar continuou assim até o apito final do árbitro.

A vitória garantiu a presença do Elite nas semifinais do Gauchão 2022. O adversário será o Grêmio. A outra semifinal reúne Internacional e Juventude. Os confrontos de ida ocorrerão no dia 23 deste mês. Os finalistas serão definidos no sábado (29/10).