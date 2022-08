Gurias do Yucumã estreiam no Gauchão Feminino 2022 com super goleada

A primeira partida oficial das Gurias do Yucumã em Tenente Portela dificilmente cairá no esquecimento. Isto porque na tarde do domingo (31/7), no estádio do Miraguai, a equipe comandada pelo técnico Tiago Rodrigues aplicou 13 a 0 no Guarany de Bagé – na estreia dos dois times no Gauchão Feminino 2022.

Antes da metade da etapa inicial, as Gurias do Yucumã já venciam por 5 a 0. Os primeiros 45 minutos terminaram 6 a 0 para as donas da casa. O selecionado da região Sul do Estado só ameaçou em duas cobranças de faltas, mas a goleira Lídia somente acompanhou a saída da bola pela linha de fundo.

Os gols no primeiro tempo foram assinalados por Bia, Renata (2), Aninha e Daia Bueno (2).

Mesmo com a ampla vantagem no placar, a representação de Tenente Portela não reduziu o ritmo no segundo tempo. A marcação alta ocasionou enormes dificuldades para o Guarany – que sempre tentava sair jogando com toques na frente da área.

Os torcedores que foram até o estádio do Miraguai ainda comemoraram mais sete vezes na etapa complementar. A goleada impiedosa por 13 a 0 foi alcançada com gols de Aninha (2), Renata, Vanessa, Vanice (2) e Ana Júlia.

Classificação:

Em virtude da desistência da ADERGS em disputar a competição organizada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Gurias do Yucumã, Elite e Guarany de Bagé já tiveram computados seis pontos cada na tabela de classificação.

Com a vitória, a equipe de Tenente Portela terminou a primeira rodada na liderança isolada do Grupo A, com nove pontos.

Próximo jogo:

Na segunda rodada, as Gurias do Yucumã visitarão o Elite. Esse confronto está agendado para o dia 7 de agosto, às 15 horas. No entanto, o local do jogo ainda será definido.