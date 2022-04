Governo prorroga prazo para renovação de contratos do Fies

O governo federal prorrogou até 30 de abril o prazo para que estudantes com contratos do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), firmados até dezembro de 2017, façam o aditamento dos financiamentos no primeiro semestre de 2021.

O novo prazo vale para a realização de transferência integral de curso ou de instituição de ensino, e para a solicitação de ampliação do prazo de utilização do financiamento. Os contratos do Novo Fies, concedidos a partir de 2018, têm cronograma definido pela Caixa Econômica Federal.

Os aditamentos de renovação semestral devem ser feitos por meio do SisFIES (Sistema Informatizado do Fies), disponível na página eletrônica do Ministério da Educação. No caso de aditamento não simplificado, quando há alteração nas cláusulas do contrato, como mudança de fiador por exemplo, o estudante precisa levar a documentação comprobatória ao banco para finalizar a renovação. Já nos aditamentos simplificados, a renovação é formalizada a partir da validação do estudante no sistema.

Os contratos do Fies devem ser renovados semestralmente. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas instituições de ensino e, em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas faculdades no SisFies.