Governo municipal entrega obras que totalizam R$ 2,3 milhões em investimentos

O Governo Municipal de Tenente Portela realizou no final da tarde da sexta-feira, 31, a entrega de três importantes obras para a comunidade. O roteiro foi organizado pela Secretaria de Políticas Estruturantes e Zeladoria, responsável pela coordenação e execução dos projetos.

A primeira entrega foi do asfaltamento da Avenida Vivaldino Dias, realizada a partir das 17h30min. Antiga reivindicação da comunidade, a obra recebeu mais de R$ 1,5 milhão. Os recursos são oriundos do Estado e do Município, com a participação dos proprietários de imóveis, através da contribuição de melhoria.

Às 18h30min, ocorreu a inauguração simbólica dos pórticos da RSC 472. Os espaços foram totalmente repaginados e ganharam iluminação cênica, obras de paisagismo, entre outras melhorias. Nos dois pórticos foram aplicados R$ 335 mil.

Finalizando as inaugurações, o “novo” Parque de Máquinas foi apresentado para a comunidade. São quase R$ 500 mil aplicados para deixar o espaço, que abriga a frota pesada e do transporte escolar, literalmente de “cara nova”. Tem calçamento, iluminação, pintura, cercamento, garagens, entre outras melhorias.

O prefeito municipal Rosemar Sala destacou a importância das obras. Conforme ele, a Administração tem buscado melhorar a infraestrutura urbana e revitalizar os espaços públicos. “Tenente Portela vive um momento de desenvolvimento, de resgate da auto-estima da população e estas obras fazem parte deste contexto”, pontuou.

Somado ao recurso do Pavimenta RS do Governo Estadual, são mais de R$ 2,3 milhões aplicados nestes três projetos. O chefe do Executivo acrescentou que novas obras serão concluídas em breve. Entre elas estão o Centro Cultural, a Praça do Imigrante, e o caminhódromo e o asfalto da avenida Ceres. Juntos, serão mais R$ 4,5 milhões. Conforme Rosemar Sala, os investimentos nestas áreas, não comprometem os demais setores de atuação do Poder Público. “Continuaremos priorizando a educação, a saúde, a infraestrutura rural, e as demais áreas essenciais. Seguiremos zelando pelo recurso público, para garantir a entrega de mais obras e serviços de qualidade para a população”, finaliza.

Além de Rosemar Sala, participaram dos atos inaugurais o vice-prefeito, Leônidas Balestrin; secretários, adjuntos e servidores, além de lideranças locais e público em geral. Confira mais detalhes dos investimentos:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA VIVALDINO DIAS – R$ 1.555.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Pavimenta RS (Governo do Estado) R$ 935.000,00; Contrapartida (Governo Municipal + contribuição de melhoria) R$ 620.000,00.

SÍNTESE DA OBRA – O investimento contemplou a pavimentação sobre o calçamento com asfalto CBUQ (a quente) em uma extensão de 740 metros; passeios públicos; canteiros centrais; paisagismo; postes de iluminação baixa; bancos e lixeiras, entre outras melhorias. No complemento da obra, ocorreu a revitalização da Pracinha de Brinquedos do Bairro Rubino Marroni.

REVITALIZAÇÃO DOS PÓRTICOS – INVESTIMENTO: R$ 335.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Próprios (Governo Municipal)

SÍNTESE DA OBRA: o projeto contemplou os dois pórticos localizados na rodovia RSC 472 com a reforma e pintura das estruturas de concreto; instalação de nova fachada em ACM com iluminação de LED; colocação de pisos e calçadas de concreto usinado e paver; obras de paisagismo e instalação de mobiliário urbano, entre outras melhorias.

MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS – INVESTIMENTO: R$ 495.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Próprios (Governo Municipal)

SÍNTESE DA OBRA: a modernização deste espaço público contemplou a pavimentação com pedras irregulares do pátio (4.500 m² de calçamento); a construção de 600 m² de piso polido; a instalação de coberturas (760 m²) e estruturas metálicas nas garagens do transporte escolar e dos veículos leves das Secretarias de Desenvolvimento Rural e de Políticas Estruturantes e Zeladoria; construção das “baias” para armazenamento do material de construção; pinturas de muros e cercamento do parque; instalação de sistema de iluminação externa de LED; entre outros.

Fonte: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela | Fotos: Júlio Santos