Frio perde força e semana deve ser marcada por sol, chuva e temperatura amena no RS

Após dias com condições que favoreceram a ocorrência de temporais e temperaturas baixas no Rio Grande do Sul, a semana começa com tempo aberto e com o frio perdendo força no território gaúcho. Segundo a Climatempo, no entanto, a chuva volta a aparecer em diversos pontos do Estado ao longo da semana. Os termômetros aumentam gradativamente ao longo dos dias, chegando próximo dos 28°C na sexta-feira (26/8).

Na segunda-feira (22/8), o tempo segue firme em todo o Estado. Na terça-feira (23/8), uma instabilidade na atmosfera aumenta as nuvens na metade Sul do RS, com possibilidade de chuva entre a tarde e à noite. De acordo com a Climatempo, será uma chuva isolada e com baixo potencial para transtornos.

A instabilidade na atmosfera se afasta do território gaúcho no decorrer da quarta-feira (24/8), e, por esse motivo, chove principalmente pela manhã no Estado. O sol aparece ao longo do dia e o tempo firma a partir da tarde na maior parte do Rio Grande do Sul.

A quinta-feira (25/8) segue com predomínio de sol e sem chuva na maior parte do Estado. Contudo, com a influência de outra instabilidade, há chance de pancadas de chuva no final do dia no Sul do Estado e em toda a fronteira com o Uruguai.

Para o fim da semana, a previsão é de muitas nuvens em todas as áreas do Sul do RS na sexta-feira (26/8). Conforme a Climatempo, não haverá acúmulo de grandes volumes.