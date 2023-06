Frente em defesa do futebol feminino será lançada nesta sexta-feira na Assembleia Legislativa

“Às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza.” As palavras são do artigo 54 do decreto-lei número 3.199, assinado em 1941, que proibiu a prática do futebol feminino por quase 40 anos, até 1979. Para o governo da época, o esporte era considerado violento, e a natureza da mulher, frágil. Mais de quatro décadas depois a realidade mudou, contudo segue desigual se comparada com a modalidade masculina.

Com o objetivo de fazer articulação política e social para a valorização do esporte e das profissionais envolvidas (atletas, técnicas, dirigentes, jornalistas, árbitras), será lançada nesta sexta-feira (2), a Frente Parlamentar em Defesa do Futebol Feminino. O lançamento oficial acontecerá através de um seminário, com a intenção de ser um ato político que fortaleça o espaço e abra portas para o trabalho da frente a longo prazo, junto das instituições e sociedade, desde a base até a profissionalização. O seminário acontecerá a partir das 13h30, em modelo híbrido, no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Proposta na Assembleia Legislativa pela deputada estadual Bruna Rodrigues e na Câmara Federal pela deputada federal Daiana Santos, ambas do PCdoB/RS, a Frente já conta com deputados e deputadas de vários partidos. Segundo destacam as parlamentares, a iniciativa busca ser um instrumento e espaço de auxílio no debate, no fomento e na organização do futebol feminino no estado do Rio Grande do Sul. Assim como busca analisar a situação do futebol feminino no estado, estimulando a elaboração de PLs, incentivando campeonatos e premiações, entre outros. A frente abrangerá as modalidades de futebol de campo, de futebol society e futsal.

“O futebol é, hoje, uma das maiores paixões dos brasileiros e brasileiras. Mobiliza, lota arquibancadas, faz a economia girar, mas infelizmente ainda afasta meninas e mulheres desse ambiente que deveria ser para todas e todos. Seja porque a prática desportiva é pouco valorizada, seja porque muitas vezes as torcidas são ambientes hostis a nós. Pensar a inserção e a valorização das nossas meninas e mulheres no futebol feminino precisa de atenção do poder público. E é esse o objetivo da nossa Frente Parlamentar, de refletir como a gente consegue articular políticas públicas dentro do estado, mas também no país para o fomento, o reconhecimento e a popularização dessa modalidade que, apesar do pouco investimento, dá muito orgulho ao povo brasileiro”, destaca Bruna.

“Futebol feminino precisa de atenção do poder público”, destaca Bruna / Foto: Júlia D’Avila

Conforme ressalta a deputada Daiana, o futebol feminino é uma parte importante do cenário esportivo brasileiro, mas historicamente sempre enfrentou desafios significativos em termos de investimento, visibilidade e infraestrutura. “A frente parlamentar surgiu com o objetivo de promover políticas públicas e ações concretas que incentivem e fomentem o futebol feminino, buscando a equidade de oportunidades e o fortalecimento dessa modalidade esportiva. Como ex-atleta sei muito bem da importância do impacto das ações que ajudam o desenvolvimento da modalidade no país”, pontua a parlamentar.

“Embora tenhamos visto avanços nos últimos anos, como a maior visibilidade de competições e o aumento de investimentos em algumas equipes, ainda há muito a ser feito”, afirma Daiana Santos / Foto: Cristiane Leite

De acordo com a deputada federal, atualmente ao analisar a questão do futebol feminino no país, é evidente que existem desafios a serem superados. “Embora tenhamos visto avanços nos últimos anos, como a maior visibilidade de competições e o aumento de investimentos em algumas equipes, ainda há muito a ser feito para alcançar a plena valorização e reconhecimento do futebol feminino de modo geral. Além disso, é preciso combater a cultura machista enraizada em alguns setores do esporte, que desvaloriza o futebol praticado por mulheres”, conclui.

As inscrições para o seminário podem ser feitas neste link: https://forms.gle/trKhf3Fp6HsJEbcs6

O Seminário de Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Futebol Feminino iniciará com credenciamento às 13h, no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado, com a seguinte programação:

14h – Mesa de abertura com as deputadas proponentes Bruna Rodrigues e Daiana Santos, demais deputadas/os assinantes e convidadas/os;

14h45 – Mesa 1 – Reconhecer o passado para valorizar nossa história, com a professora convidada da UFPel, pesquisadora e ativista do futebol feminino Silvana Goellner, com a torcedora e professora titular da disciplina Jornalismo Esportivo da Fabico, Sandra de Deus, a árbitra FIFA Tatiana Jacques e a diretora da Anatorg Diovana Leite;

15h10 – Mulheragens – Entrega de certificados para atletas do primeiro jogo oficial autorizado por uma federação no Brasil, em 17 de abril de 1983, partida entre Sport Clube Rio Grande e Esportivo Bento Gonçalves e entrega de certificado para pioneiras da arbitragem e jornalismo esportivo;

15h30 – Mesa 2 – Agir no presente por um futuro melhor.

Participantes já confirmadas/os para a Mesa 2:

Sindicato das/os Atletas Profissionais do Estado do Rio Grande do Sul – Karina Balestra

Federação Gaúcha de Futebol – Gabriela Luizelli

Federação Gaúcha de Futebol 7 – Jair Batistelo

Federação Gaúcha de Futsal – Ivan Santos e Djimi Freitas

Ministério dos Esportes – Christhiane Souza

Encerramento previsto para as 17 horas.

