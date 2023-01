Força Nacional é autorizada a prosseguir atuando na Terra Indígena do Guarita

O ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), permitiu que a Força Nacional de Segurança Pública atuasse no Rio Grande do Sul e no Amazonas, segundo postagem nas redes sociais na quinta-feira (5).

No Rio Grande do Sul, a Força Nacional terá sua atuação prolongada até 12 de março na Terra Indígena Guarita, região que nos últimos anos enfrentou uma série de problemas em conflitos entre lideranças pelo controle da comunidade.

A Força Nacional já vinha atuando na Terra Indígena do Guarita desde o final de agosto, cumprindo pedido do Ministério Público Federal e pela Fundação Nacional do Índio.

Dino determinou também o apoio da Força Nacional à Operação Arpão I, no Amazonas, para combater o crime organizado.