Famílias da Terra Indígena Guarita recebem cestas básicas

A distribuição começará no próximo dia 7, terça-feira. Operacionalização envolve o Governo do Estado, os Municípios de Tenente Portela e Redentora, as lideranças indígenas, a Funai, a Sesai e a Defesa Civil. A entrega será realizada No centro Esportivo Miraguai, às 10h30min, e contará com a presença dos secretários de Estado de Assistência Social, Beto Fantinel, e Mateus Wesp, Justiça e Direitos Humanos.

O Governo do Estado, através da Secretaria de Assistência Social, vai enviar quatro mil cestas básicas para as famílias da Terra Indígena Guarita. A distribuição deverá iniciar na terça-feira, 7, e a meta é contemplar 100% da população residente nos 18 setores espalhados pelos territórios de Tenente Portela, Redentora e Erval Seco.

Levantamento apresentado em fevereiro revelou que nos últimos meses haviam sido registrados seis óbitos de bebês na Terra Indígena Guarita. As mortes, conforme as lideranças, estariam relacionadas à insegurança alimentar e as carências no atendimento do sistema de saúde.

Essa situação desencadeou uma força-tarefa que envolve os Governos do Estado e dos Municípios de Tenente Portela e Redentora, a Sesai, a Funai e a comunidade indígena. O Ministério Público, a Defensoria Pública e a Assembleia Legislativa também acompanham os desdobramentos do caso. A destinação das cestas básicas é uma das medidas que compõem parte do pacote emergencial. Tem ainda a distribuição de caixas d’água e o reforço no atendimento de saúde, entre outras.

DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS – a logística foi acertada em reunião realizada na manhã de quarta, 1º, na Prefeitura de Tenente Portela. Participaram os prefeitos de Tenente Portela, Rosemar Antonio Sala, e de Redentora, Denilson Machado da Silva (Belô); o cacique, Joel Ribeiro de Freitas; o vice-cacique, Valdir Joaquim; o chefe do Posto da Funai, Jeferson Biguelini; o coordenador regional da Defesa Civil, tenente coronel Alexandre Moreira Pereira e o auxiliar, soldado Charles Teixeira; os coordenadores da Defesa Civil de Tenente Portela, Rosangela Fornari, e de Redentora, Vanderlan Oliveira; o secretário de Administração de Tenente Portela, Paulo Farias; e a diretora-adjunta de Segurança Alimentar da Secretaria de Estado de Assistência Social, Vanusa da Rosa (participação virtual). Também compareceram lideranças indígenas de diversos setores.

LOGÍSTICA DE ENTREGA – As cestas básicas serão armazenadas no Centro Esportivo Municipal Miraguai de Tenente Portela. O controle da distribuição será feito pela Secretaria de Estado da Assistência Social com o apoio da Funai e da Defesa Civil. A chegada está prevista para terça-feira, 7, e a partir das 10h30min ocorrerá um ato que antecederá a distribuição. As Prefeituras de Tenente Portela e Redentora disponibilizarão caminhões para o transporte das cestas até a sede de cada um dos setores indígenas.

A responsabilidade das Prefeituras será somente na operacionalização de retirada e transporte das cestas. Em cada um dos 18 setores, os capitães e suas equipes de apoio, juntamente com servidores da Sesai, organizarão o processo de distribuição. Cada beneficiado terá que preencher um formulário disponibilizado pelo Estado. Esta logística final será de responsabilidade da TI Guarita, através do cacique e capitães de cada aldeia.

Primeiramente será feita a entrega de uma cesta por família em todos os setores. As cestas remanescentes farão parte de uma segunda entrega e contemplarão as famílias mais numerosas e/ou mais necessitadas. Os critérios e a lista da segunda entrega também serão de responsabilidade da TI Guarita, juntamente com a Secretaria de Estado da Assistência Social e a Funai.

Fonte – Assessoria de comunicação de Tenente Portela/ foto divulgação