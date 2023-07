Evento ciclístico interestadual será realizado no dia 30 de julho em Tenente Portela

Competição, promovida pela Associação Pedal Portela, ocorrerá no dia 30 de julho e faz parte do aniversário do Município. A Associação de Ciclismo de Tenente Portela – Pedal Portela promoverá no dia 30 de julho a 4ª Etapa do Circuito Odontotop Norte/RS – Oeste/SC. O evento está inserido nas comemorações dos 68 anos de Tenente Portela e terá o patrocínio da Prefeitura Municipal.

O contrato, que estabelece o repasse de R$ 4 mil para a entidade, foi assinado na tarde de terça-feira, 27, no Gabinete do Prefeito. Ele está amparado na Lei Municipal 2.790/21, a Lei do Patrocínio. O recurso será utilizado para custear parte das despesas do evento, que deverá atrair dezenas de participantes de várias cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

A competição de ciclismo interestadual terá como ponto de largada e chegada a localidade de Gamelinhas. O evento é aberto para a participação de competidores profissionais e amadores. Serão dois trajetos que percorrerão estradas vicinais do Município, um de 30 e outro de 50 quilômetros.

A assinatura do contrato contou com a presença do prefeito municipal, Rosemar Sala, do secretário de Administração, Paulo Farias, e do diretor municipal de Esportes, André Schiefelbein. Pelo Pedal Portela compareceram o presidente, Ricardo Dressler, e os demais membros da diretoria, Monica Wisniewski, Jefferson Megier e Carla Canova.

Folha Popular – Informações da Assessoria de Comunicação |Prefeitura de Tenente Portela